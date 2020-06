Den stinkende penisblomst i København blomstrer igen

Den ildelugtende og falloslignende blomst i Botanisk Have har siden 2012 blomstret hvert andet år.

Den såkaldte penisblomst i Palmehuset i Botanisk Have i København er ved at folde sig ud - og fredag aften ventes den at blomstre igen.

Det oplyser Alex Arved Pedersen, der er gartner i Botanisk Have.

- Den er ved at folde sig ud nu, og i aften kommer den til at blomstre, siger Alex Arved Pedersen.

Den falloslignende blomst, der på latin hedder Amorphophallus Titanum, er kendt for sin ildelugtende duft og enorme blomst.

Blomsten ventes at blomstre de næste 24 timer, hvorefter den vil begynde at lukke sig igen.

I naturen kan der gå 15 år, mellem at penisblomsten blomstrer - men i Botanisk Have er det sket hvert andet år siden 2012.

Det skyldes blandt andet, at gartnerne i Palmehuset kan give blomsten de bedste forudsætninger for blomstring i forhold til temperatur, fugt og lys, oplyser Alex Arved Pedersen.

/ritzau/