Norske Jan Kjærstad har parallelforskudt det nationale Utøya-traume i sin seneste roman, der handler om et femdobbelt drab. Ifølge anmelderne er ”Storefjeld” et storslået stykke skønlitteratur, velorkestreret, intelligent og vellykket, omend enkelte finder, at idéerne af og til bliver pointeret lidt rigeligt