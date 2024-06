Denne tekst nævner Taylor Swift rigtig mange gange. Men den handler slet ikke om hende

Lissabon, Portugal. Hovedstadens stadion er fyldt til randen med 65.000 mennesker inklusive mig og min veninde. Vi har rejst knap 3000 kilometer for at se den amerikanske sanger Taylor Swift optræde.

Min veninde har vendt sig mod mig og virker chokeret over, hvad hun ser. Koncerten har været i gang i cirka en halv time, og mit ansigt er vådt af tårer. Jeg undskylder, mens hun finder en serviet til mig.

Når jeg kommer hjem, vil min mor le ad mig i telefonen og sige: “Man græder da ikke til musik”, men det ved jeg ikke endnu, for lige nu står jeg og skammer mig, mens de andre omkring mig til koncerten skriger med på sangteksterne.

For de uindviede kan jeg fortælle, at Taylor Swift er en 34-årig sanger. Flere end 105 millioner mennesker lytter til hendes musik om måneden. Hun har indtil videre vundet 14 grammys, og så er hun kåret til den femte mest magtfulde kvinde i verden af magasinet Forbes. Universiteter underviser i hendes sangtekster, og i oktober sidste år fik hun status som milliardær på grund af indtjeningen fra den turné, som jeg og min veninde har købt billetter til.

Taylor Swift er også en af de artister, der har leveret baggrundsmusik til mit følelsesliv, siden både hun og jeg var 16 år.

Jeg blev introduceret til hendes musik af min teenageforelskelse; en smuk, gudfrygtig pige, som gav mig lyst til at gå op i det, hun gik op i. To ting blev derfor pludseligt nærværende i mit 16-årige liv: Gud og Taylor Swift.

Jeg endte med at forlade pigen og til dels Gud, men jeg beholdt Taylor Swift.

Her, 18 år senere, ser jeg hende optræde live for første gang.

Jeg føler mig ydmyget over tårerne, der falder ustoppeligt, mens hun fra scenen nådesløst går igennem sange og dermed perioder i mit liv, som jeg lidt havde glemt, men som nu tages ned som en bog fra en hylde. De bliver bladret i og sat tilbage igen, vi går videre til den næste.

Det er frygtelig pinligt at blive konfronteret med sit yngre jeg’s følelsesliv. En stemme i mit hoved råber “banalt!” og “pinligt!”.

Men stemmen kommer ikke indefra. Den kommer udefra – fra dem, der frygter at være mainstream eller almindelig, hvad ”almindelig” så end betyder. Jeg forestiller mig, at de er i samme kategori som dem, der kan finde på at fremhæve Shakespeare som seriøs litteratur, fordi de tydeligvis aldrig selv har læst nogle af hans værker og derfor ikke ved, hvor glad den mand var for profaniteter og “din mor”-jokes.

De er typerne, som giver mig thumbs up, når jeg går til rock-koncerter, men som rynker på næsen ad mit Taylor Swift-armbånd. Eller som senere vil spørge mig, hvor mange outfits Taylor Swift havde på i stedet for at spørge mig, hvad min yndlingssang er.

Der er allerede skrevet stolpe op og stolpe ned om, hvor meget nogle elsker at hade Taylor Swift og hendes fans, som populært kaldes Swifties. At blive mødt af den slags snobberi synes at være et livsvilkår for ting, som elskes af majoriteten af unge piger. Som farven lyserød. Eller Taylor Swift og lange negle.

Dette snobberi har sat sig mere i mig, end jeg var klar over, og jeg forsøger til koncerten at få styr på mig selv og ikke vise mine følelser. Men det er svært at kæmpe imod musik, når den spilles på en scene, og 65.000 mennesker omkring dig skriger med på teksterne.

På scenen synger Taylor Swift en sang, som hun oprindeligt udgav i 2008, da jeg var 18 år: “Jeg sniger mig ind i haven for at se dig/Vi er stille, for de slår os ihjel, hvis de opdager det.”

Jeg sendes tilbage til min teenagekrop og er forelsket i pigen, hvis Gud ikke ville lade hende elske mig tilbage. Jeg giver op. Lader mig selv græde og synger med.

Jeg har ikke lyttet til Taylor Swift uafbrudt i 18 år. Men hendes udgivelser har haft det med at falde sammen med romantiske fixpunkter i mit liv. På et tidspunkt i koncerten synger hun sange, som på skift minder mig om mine ekskærester, fordi det var dem, jeg lyttede til, da jeg var sammen med dem.

“Jeg havde det ikke i mig at gå med ynde,” synger hun, og jeg husker, hvordan jeg engang holdt så hårdt fat i tanken om en mand, at han måtte forlade mig fem gange, før jeg accepterede, at han ikke elskede mig.

Det var i samme periode, at veninden, som nu står ved min side, tilbød mig husly, selvom hun selv stod i en lignende og svær tid. Tynget af hver vores sorg og i corona-isolation lyttede vi sammen til de to Taylor Swift-album, der udkom, mens jeg boede hos hende. Jeg ved, hvad hendes yndlingssange er, og jeg ved hvorfor. Når de spilles til koncerten, ser jeg på hende og mærker hvor meget, jeg holder af hende, og hvor vred jeg stadig kan blive på dem, der gennem tiden har gjort hende uret.

På scenen tager Taylor Swift hævn på vores vegne ved at skifte blød country-pop ud med hårdtslående elektro-pop med tekster om at få nok og om at lade folk tage ansvar for deres egne handlinger i stedet for at gøre det for dem:

“Det var ikke mig, der begyndte, men jeg kan fortælle dig, hvordan det ender.”

En ung pige i publikum skriger med på disse sange om hjertesorg med en stemme så dyb, at hun lyder som en, der er til koncert med et dødsmetal-band.

Sangene bliver nyere, følelserne kommer tættere på nutiden, og selvretfærdigheden er mindre sort/hvid. Kærligheden er indviklet.

"Jeg elsker dig, det ødelægger mit liv," synger Taylor Swift og minder mig om skammen ved at lade andre trække en med ned i et liv med frygt og medafhængighed i kærlighedens navn.

“Banalt!,” forsøger stemmen i mit hoved igen, men den overdøves.

Min veninde har begge hænder på sit hjerte, mens Taylor Swift synger nostalgisk om dengang, man var ung og levede for “håbet om det hele”.

Jeg græder igen, og min veninde ler lidt, for nu græder hun også.

Mine følelser er næsten altid store, intense og for meget for nogle. Jeg elsker farven lyserød og lytter til Taylor Swift.

I en alder af 33 år er jeg færdig med at undskylde for noget af det.