Depeche Mode-medstifter Andy Fletcher er død - 60 år

Musiker og medstifter af bandet Depeche Mode Andy "Fletch" Fletcher er død i en alder af 60 år.

Det skriver Depeche Mode på Twitter.

- Vi er chokerede og fyldt med overvældende sorg over vores kære ven, familiemedlem og gruppemedlem Andy "Fletch" Fletchers alt for tidlige død.

- Fletch havde et ægte hjerte af guld og var der altid, når man havde brug for støtte, en livlig samtale, et godt grin eller en kold øl, skriver bandet.

Tilbage i Depeche Mode er nu forsanger Dave Gahan og guitarist Martin Gore.

Dødsårsagen fremgår ikke af deres tweet. Kulturmagasinet Rolling Stone skriver, at det har fået bekræftet, at Fletcher er død af naturlige årsager.

Fletcher har været med i Depeche Mode fra begyndelsen. Han har hovedsageligt spillet keyboard, men også varetaget andre funktioner undervejs.

Han har senere i sin karriere turneret som DJ, og en tour rundt i Europa bragte ham i 2015 forbi Danmark.

Depeche Mode blev dannet sidst i 1970'erne og udgav deres første album "Speak and Spell" i 1981. På albummet findes sangen "Just Can't Get Enough", som blev gruppens store gennembrudshit.

Siden er det blevet til over 14 album, og det seneste, "Spirit", udkom i 2017.

Dengang gav musikbladet Gaffa fem stjerner og kaldte det "sund sortklædt samfundskritik", mens Informations anmelder kaldte det et "et overraskende direkte indigneret album".

Depeche Mode regnes som et af 1980'ernes mest indflydelsesrige bands og har solgt over 100 millioner plader på verdensplan.

Blandt deres store hits findes titler som "Personal Jesus", "Enjoy the Silence" og "I Feel You".

I et interview med det britiske medie The Skinny sagde Andy Fletcher i 2017, at Depeche Mode er "et demokrati".

Her fortalte han, at det ikke påvirkede deres interne forhold, at Fletcher selv boede i Storbritannien, mens Martin Gore og Dave Gahan boede i USA:

- Det, der gør bandmedlemmer bedre end solokunstnere, er elektriciteten, som skabes. Nogle gange kan et band ikke holde hinanden ud, men den elektricitet skaber god musik.

- Det er det samme med Depeche Mode: Der er gange, hvor vi ikke kan lide hinanden, og gange, hvor vi elsker hinanden. Det er elektriciteten, der generes mellem os, som skaber den gode musik, sagde han.

Depeche Mode besøgte senest Danmark i 2018, hvor de både spillede på den fynske festival Tinderbox og gav koncert i Royal Arena i København.

Fletcher og Depeche Mode blev indlemmet i rockens Hall of Fame i 2020.

/ritzau/