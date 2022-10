Depeche Mode spiller i Parken næste sommer

Det britiske rockband Depeche Mode lægger 27. juni næste år vejen forbi Parken for at spille koncert.

Depeche Mode har ny musik på vej, og i 2023 kan det britiske rockbands danske fans høre det live i Parken i København.

Depeche Mode lægger vejen forbi den danske nationalarena 27. juni næste år på bandets Memento Mori Tour.

Det oplyser koncertarrangøren Live Nation Denmark i en pressemeddelelse.

Memento Mori Tour kommer i forlængelse af udgivelsen af Depeche Modes kommende album, "Memento Mori", der udkommer i foråret 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Depeche Mode har efterhånden lidt over 40 år på bagen. "Memento Mori"-albummet bliver bandets 15. studiealbum. I maj i år døde medstifter af Depeche Mode Andy Fletcher i en alder af 60 år.

- Vi startede arbejdet med dette projekt tidligt i pandemien, og dets temaer var direkte inspireret af den tid, siger guitarist i Depeche Mode Martin Gore i pressemeddelelsen.

- Efter Fletchs bortgang besluttede vi at fortsætte, da vi er sikre på, at det var det, han ville have ønsket, og det har virkelig givet projektet et ekstra niveau af mening.

"Memento Mori" bliver det første studiealbum fra Depeche Modes hånd i seks år. Bandets seneste album, "Spirit", udkom i marts 2017.

Memento Mori Tour indledes i slutningen af marts næste år med en række indendørs arenakoncerter i USA. Derefter vender Depeche Mode næsen mod Europa, hvor banden skal spille en række stadionkoncerter, herunder altså i Parken.

Blandt Depeche Modes mest berømte sange finder man hits som "Just Can't Get Enough", "Personal Jesus" og "Enjoy the Silence".

I 2020 blev Depeche Mode optaget i Rock and Roll Hall of Fame i USA.

Billetsalget til bandets koncert i Parken begynder fredag via livenation.dk.

/ritzau/