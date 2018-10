Der blæser nye salmevinde over landet

For nylig var der salmefest i Christianskirken i Fredericia, hvor Holger Lissner blev hyldet i anledning af sin 80-årsdag. Lissner var festens midtpunkt, men man fejrede i lige så høj grad frugten af Lissners og alle nyere salmedigteres arbejde gennem de seneste årtier. Flere end 200 personer var mødt op, herunder salmedigtere, teologiske lektorer, tre biskopper og en tidligere kirkeminister. Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev vovede det ene øje ved ”på folkekirkens vegne” at takke Lissner for hans store indsats i forhold til fornyelse af både salmetradition og kirkens kollekter.

Det var alt sammen nye toner i forhold til dengang i 1970’erne, hvor bølgerne gik højt efter udgivelsen af ”Løgumkloster-sangbogen”, som Lissner sammen med Jens Rosendal, Jens Kristian Krarup og andre ildsjæle stod bag. Det var også nye toner i forhold til 1990’erne, hvor man i forlængelse af ”Det grå salmebogstillæg” fra 1993 og i lyset af Salmebogs-kommissionens arbejde i krasse vendinger diskuterede indholdet af den salmebog, der udkom i 2003, ikke mindst hvad angik de nye salmer.

Og den kritiske indstilling til nye salmer går endnu længere tilbage. Da Grundtvig i 1826 – i forbindelse med fejringen af 1000-året for Ansgars ankomst til Danmark – udgav et hæfte med et par salmer til anledningen, skrev biskop Münter til de sjællandske præster: