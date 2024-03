Putin ønsker ofre for koncertangreb god bedring

Præsident Vladimir Putin har ønsket god bedring til de personer, der blev såret i fredagens angreb på en koncertsal nær Ruslands hovedstad, Moskva.

Det fortæller den russiske vicepremierminister, Tatjana Golikova, efter et møde med præsidenten, skriver flere russiske nyhedsbureauer.

- Præsidenten ønskede alle god bedring og udtrykte sin taknemmelighed over for lægerne, lyder det.

Putin har endnu ikke selv kommenteret hændelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er stadig uklart, hvad der er sket med gerningsmændene bag angrebet, oplyser en talsperson for Ruslands såkaldte efterforskningskomité ifølge det statslige nyhedsbureau Ria.

Dødstallet er ifølge de lokale myndigheder blevet opjusteret til mindst 60, efter at der tidligere var meldinger om mindst 40 dræbte.

Islamisk Stat hævdede fredag på det sociale medie Telegram, at gruppen står bag angrebet. Det er ikke blevet bekræftet.

Putin har ifølge russiske nyhedsbureauer lørdag nat haft samtaler med cheferne for de lokale beredskabsmyndigheder og politiet.

Desuden er Putin blevet orienteret om hændelsen af cheferne for sikkerhedstjenesten FSB, efterforskningskomitéen, nationalgarden samt af indenrigs-, sundheds- og kriseministrene.

Det var flere personer med skydevåben, som angreb koncertgængere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efterfølgende blev der også meldt om eksplosioner og brand i bygningen Crocus City Hall i Krasnogorsk nær Moskva.

Det russiske nyhedsbureau Interfax rapporterede om op til fem personer, som var involveret i hændelsen.

Et øjenvidne har sagt til Reuters-journalister uden for koncertstedet, at der blev brugt automatvåben.

Russiske myndigheder har kaldt fredagens skyderi et "terrorangreb" og siger, at der er indledt en efterforskning.

/ritzau/Reuters