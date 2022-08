Der er meget guld at hente i Halfdan Rasmussens og Tage Laus dagbøger fra en sommer i 1938

Halfdan og Tage, med efternavnene Rasmussen og Lau, er to ungersvende på 23 og 24 år, der i 1938 begiver sig ud på en 2500 km lang tur på tandem ned igennem Belgien og Frankrig til den spanske grænse. Fælles for de to er, at de tilhører den store gruppe af danskere på 32 procent, der på den tid er arbejdsløse og knap har til dagen og vejen, samt at de begge er dybt engagerede i bevægelser på venstrefløjen. Det sidste bevirker, at de på deres cykeltur får kontakt med og selskab og hjælp af et stort antal politiske kammerater samt deres ”skralder” – ja, sådan kalder de to cyklister altså i en bøvet mandschauvinistisk jargon alle repræsentanter for det modsatte køn.

Hvor ved vi så det fra? Ja, det gør vi fra udgivelsen ”Sommeren 38”, hvis oprindelse er, at Halfdans søn, Tom Nagel Rasmussen på et loftskammer har fundet sin fars gamle dagbog, og at denne herefter har opsøgt Tages efterkommere, der har haft en lignende dagbog liggende. De to dagbøger er så blevet flettet sammen i et kronologisk forløb og forsynet med et forord af historikeren Svend Rybner, der redegør for den baggrund, som dagbogen og cykelturen udspiller sig i forhold til. Det sidste er i høj grad et scoop for at få overblik over de mange politiske grupperinger, der – som ofte kun omtales med kryptiske forkortelser – bestemt ikke er for børn. Men resultatet af denne redaktionsproces, der tillige indbefatter en hel del billeder fra rejsen, er fornemt af mindst to årsager.