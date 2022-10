Frivillighed, museumslov, krise i filmmiljøet. Kristeligt Dagblad har bedt en række iagttagere udpege de fem vigtigste sager for en ny kulturminister, rød som blå

Der er mere end nok at gøre for en ny kulturminister. Her er de vigtigste sager

Under coronapandemien lå teatre, biografer og spillesteder øde hen. Der blev givet økonomisk hjælp fra staten til både kunstnere og kulturinstitutioner, men mange kæmper stadig for at holde næsen oven vande, siger Louise Ejgod Hansen, der er lektor i kulturpolitik ved Aarhus Universitet.

Hun mener derfor, at kulturministeren hurtigst muligt bør skaffe sig et overblik over, hvor slemt det står til.