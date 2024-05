Der er sket meget med dansk film på 25 år. Men danske film er selvfølgelig stadig danske … eller hvad?

Dansk film jubler over at have to film med i konkurrencen om Den Gyldne Palme på årets Cannes-festival. Men det kan diskuteres, hvor danske de er. Moderne film er nemlig ikke interesseret i landegrænser. Og det er mest af alt godt