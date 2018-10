Der er stadig liv i dukkehjemmet

Henrik Ibsen er en af Norges allerstørste forfattere gennem tiden. Næsten 140 år efter hans klassiker ”Et dukkehjem” udkom, er han atter aktuel

Der er næppe noget skuespil, der har vakt så meget debat som Henrik Ibsens ”Et dukkehjem”. Man kunne måske tænke, at det må være forældet, nu hvor så mange bliver skilt, og familieformerne har ændret sig radikalt, men så læser eller ser man det opført, og Ibsen, der dybest set altid beskæftigede sig med forholdet mellem den personlige moral og samfundsmoralen, får igen fat i kraven på en.

”Et dukkehjem” udkom den 4. december 1879 på Gyldendal i København. Førsteoplaget var på 8000 eksemplarer og var udsolgt på mindre end en måned! Den tradition for at læse skuespil har vi slet ikke i dag, hvor vi til gengæld når som helst kan se drama i form af tv-serier. I den meget populære norske tv-serie ”Skam”, hedder en af hovedkaraktererne ikke Nora, men Noora, og hun har naturligvis Ibsens ”Et dukkehjem” stående på sin boghylde. Også hun følger den personlige moral for at redde sin elskede, men i modsætning til Ibsens hykleriske Helmer-figur, så er William ikke i tvivl om, hvor hans loyalitet ligger. Noras drøm om ”det vidunderlige” blev måske indfriet på norsk tv i 2016.

”Et dukkehjem” blev uropført i København kort efter udgivelsen i 1879, og inden for få år blev det oversat eller opført på flere sprog. I Tyskland havde man dog problemer med slutningen, en skuespillerinde nægtede at lade Nora forlade sine børn, og hårdt presset skrev Ibsen en alternativ slutning, hvor Nora synker om på børneværelset. Han omtalte det selv som en barbarisk handling mod sit skuespil. Når jeg tænker på den slutning, tænker jeg, at det er den psykologisk set mest uhyggelige og forstemmende slutning, uanset at den sikkert også i dag er mest realistisk: Mor, der søger tilflugt i barneværelset, mor, der regredierer til et hjælpeløst barn, mens magten regerer i stuen. Heldigvis vandt versionen ikke indpas, så på scener rundtom i verden hører man også i dag dørens smæk som sidste afsluttende replik fra Nora.

Lige nu sidder forfatteren Merete Pryds Helle og skriver på en roman over stykket. Det gør hun på opfordring af NOR, som er et litterært samarbejde mellem tre nordiske forlag: det svenske forlag Natur&Kultur, det norske Forlaget Oktober og det danske Rosinante. De har i første omgang inviteret en forfatter fra hver af de tre nordiske lande til at skrive en roman inspireret af et valgfrit Ibsen-stykke.