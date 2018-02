Dansk-amerikansk forfatter: Der ligger altid en nåde i en ny begyndelse

Forfatteren Brian Dan Christensen har selv brugt det meste af sit voksenliv på at finde ro. De seneste 10 år har han boet i USA, og i næste uge udsender han romanen ”Vejen til Alberta”, som både er et Amerika-portræt og en historie om et menneske, der gerne vil finde fred

Brian Dan Christensen føler sig både hjemme og fremmed, når han vandrer rundt i den danske vintervind. For det er efterhånden 10 år siden, at den dansk-amerikanske forfatter flyttede til USA med sin amerikanske kone. Nu er han hjemme i Danmark, hvor hans roman ”Vejen til Alberta” udkommer i næste uge. Men når man har vænnet øjnene til livet i Brooklyn i New York, kan den helt almindelige danske hverdag pludselig virke eksotisk: