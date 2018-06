90-årige Desmond Morris er forfatter til en af de mest solgte bøger nogensinde, ”Den nøgne abe”. Hvad færre ved er, at den verdensberømte zoolog også er en af de oprindelige surrealister – som i øvrigt mener, at danske Wilhelm Freddie er sørgeligt overset. Morris har nu skrevet et stort værk om de 32 vigtigste surrealister