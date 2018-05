Det blev sagt om kronprinsen

* Dronningen:

- Da du fandt Mary, begyndte du et nyt afsnit. Nu var I to, så tre, så fire - ja, seks. Du og Mary har formået at skabe et trygt og varmt familieliv, samtidig med at I sammen og hver for sig påtager jer opgaver, som fører jer vidt omkring. I gør mig så glad.

* Statsminister Lars Løkke Rasmussen:

- De er i sandhed kronprins af tiden. De er folkets Frederik.

* Kronprinsesse Mary:

- Du er et sammensat menneske. Kompleks og ligetil på en gang. Du kender dig selv og er dig selv. Deri er kernen, der binder det hele sammen.

Kilder: kongehuset, DR

/ritzau/