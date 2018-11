Tekstuniverset er forunderligt jordbundent i ny opsætning af von Triers "Dancer in the Dark"

4 stjerner

Aarhus Teater går kontra på musicalgenren med tiltrængt nytænkt musik- og lydforestilling om en kvindes ultimative selvopofrelse

En kvinde med et hjerte af guld, der overvældes af en grum verden. Sådan beskriver Lars von Trier sine tre heltinder i guldhjerte-trilogien, der består af filmene ”Breaking the Waves” (1996), ”Idioterne” (1998) og ”Dancer in the Dark” (2000). Aarhus Teater har taget sidstnævnte under meget kærlig behandling i et ganske vellykket forsøg på at formidle Selma, en kvinde med kapacitet til total selvopofrelse, gennem en tiltrængt nytænkning af teatrets lyde og musik.

Vi lander i 1960’ernes USA, hvor tjekkiske Selma, stæreblind, hutler sig gennem dagene på en stålvaskefabrik for at forsørge og forbedre livet for sin søde søn Gene, der lider af samme øjensygdom som hun. Et koldt fabriksrum flankeres af lunkne lejligheder, som alt sammen nemt konverteres til både retssal, fængsel og henrettelsesrum, i takt med at Selmas verden ramler. Den bløde kvinde render panden mod maskuline magter og stive strukturer, hun som kvinde, mor, handicappet og uformuende intet kan stille op imod.

De to lydmagere og -forskere Marie Koldkjær Højlund og Morten Riis har skrevet nye musiknumre til forestillingen og har skabt et komplekst lydunivers, der repræsenterer vores tragiske heltindes indre verden. De er begge til stede og drejer på knapperne på og bag scenen, forstørrer den lille raslen og forlænger det store rabalder. En insisterende øresusen sætter ind, og vi fornemmer lydens betydning i Selmas mørklagte sanseunivers. Kun musik – og især hendes kærlighed til musicals – kan overdøve den udsigtsløse hverdags spektakler. ”Det eneste, der griber mig, når jeg falder, er musikken, der kommer, når jeg kalder,” synger hun. Hun tror – trods alt – på happy endings, åbne døre og tændte lygter.