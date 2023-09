Det er en balancegang at portrættere Dronningen på scenen

Dronning Margrethe hyldes i musicalen "Margrethe" skabt af Mikkel Rønnow Musicals. At man har lavet et hyldeststykke er ifølge ekspert udtryk for Dronningens overvældende succes som regent, mens teolog frygter, at den slags forestillinger "affortryller" kongehuset