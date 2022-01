I udgivelsesrækken af bøger om middelalderklostre er turen kommet til Asmild ved Viborg, der har været genstand for en af nyere tids mest omfattende arkæologiske kirkeundersøgelser

Det er en gåde, at der ikke tidligere er udgivet en bog om dette kloster

Det er en gåde, skriver historikeren og arkæologen Hans Krongaard Kristensen i sit forord, at der ikke tidligere er udgivet en eller anden form for publikation om eller nøgle til en forståelse af Asmild kirke og kloster. Men nu har Hans Krongaard Kristensen så selv påtaget sig opgaven i skyldig respekt for de foregangsmænd, der i 1960’erne gjorde undersøgelser af kirken til ”årtiets største middelalderarkæologiske udgravning”.