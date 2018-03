Instruktører bag film om pædofili blandt ortodokse jøder: Det er ikke godt for mænd at leve uden kvinder

Den israelske dokumentarfilm ”Conventional Sins”, der bliver vist under den igangværende filmfestival CPH:Dox, skildrer pædofili i ortodokse jødiske kredse i Jerusalem. ”Det er en mørk film, men den er ikke ment som et angreb på det ortodokse samfund,” siger instruktørerne bag

Små og store emner fra hele verden bliver taget op under den igangværende dokumentarfestival CPH:Dox. Blandt de film, der vises, er en israelsk film om pædofili i ortodokse kredse. Alene titlen ”Conventional Sins”, der kan oversættes til ”traditionsbundne synder”, kalder på debat, fordi man hurtigt kan få indtrykket af, at det nærmest er blevet en tradition at misbruge børn for alle voksne mænd i ortodokse kredse. Og sådan skal filmen trods alt ikke forstås, forsikrer de to kvinder bag.