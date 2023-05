Det er skønt at støde hovedet ind i virkelighedens mur, tænker anmelderen, da han læser Christian Bennikes nye bog

Christian Bennike, journalist på Weekendavisen, leverer en veloplagt analyse af det nye årtusinds overgang fra optimisme til sortsyn. Han er paradoksalt glad for krisetiden, for det er som at vågne op fra bedøvelsen i ”The Matrix”