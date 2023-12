Højskoler forbereder ikke bare til voksenlivet — også ældrelivet

Tilværelsen som pensionist virker måske nok tillokkende for mange af de danskere, der med et langt arbejdsliv bag sig kan se frem til en alderdom i et lavere tempo og med mere tid til børnebørn eller golfbanen.

61-årige Annegrethe Storm fra Albertslund er dog ikke så entusiastisk for det kommende kapitel i sit liv. For hende har pensionisttilværelsen aldrig været guleroden for enden af arbejdslivet.

“Jeg køber ikke ind på præmissen om, at mit liv først skal begynde, når jeg holder op med at arbejde. For mig lyder det som om, at pensionisttilværelsen går ud på at finde noget at underholde sig selv med. Jeg vil gerne have noget mere mening,” siger Annegrethe Storm, der arbejder som uddannelsesvejleder og lærer i Vestre Fængsel i København.

Og hun er ikke alene om den følelse. Overgangen fra arbejdslivet til pensionistlivet kan være udfordrende, når meningen med tilværelsen skal findes et sted uden for arbejdspladsen med de nye økonomiske omstændigheder og flere frie timer til rådighed.

Professor i ældrepsykologi ved Aarhus Universitet Lars Larsen fremhæver meningstabet som en af de største udfordringer, der kan være i overgangsfasen mellem arbejdsliv og pension.

“Meningsperspektivet er en central del af trivsel, og især for de generationer, der begynder at komme i pensionsalderen nu, som har tillagt arbejdet en stor mening og også gennem arbejdet har fået en følelse af at være til nytte. Derfor skal man finde en ny måde at udfolde sig på og binde meningen op på noget andet,” siger han.

På Liselund Højskole i Slagelse har de på baggrund af spørgsmålet om, hvordan man skaber en meningsfuld hverdag efter et endt arbejdsliv, for første gang udbudt kurset “Før du går på pension”, som løber over en uge, og som har til hensigt at hjælpe dets kursister med alle de overvejelser, der følger med overgangen til pensionen. Kurset skal give konkrete værktøjer til, hvordan man lægger en plan for det ubetrådte land, der ligger efter arbejdslivet.

Et liv med mindre struktur

Annegrethe Storm bor i lejlighed sammen med sin mand, Jan, i Albertslund, vest for København. De seneste år er hun begyndt at reflektere over pensionisttilværelsen. Hun faldt over kurset på Liselund Højskole og tænkte, det kunne give hende noget indsigt i valgmulighederne.

“Det virker som et rum, hvor man kan komme og bruge noget tid på at spekulere over det og egentlig også bare have lov til at være i vildrede. Og så er jeg forhåbentligt klogere efter kurset,” siger Annegrethe Storm, der begynder på kurset i uge 48.

Line Visti Andersson driver konsulentvirksomheden Et Rigt Liv, hvor hun rådgiver mennesker om overgangen fra arbejdslivet til pensionen eller senarbejde. Hun har snakket med omkring 500 personer gennem de to år, hun har arbejdet med feltet, både til foredrag og til en-til-en-rådgivninger, og hun er kursuslederen på højskolens nye forløb. Ifølge hende består den største udfordring ved overgangen til pensionstilværelsen af det meningstab, der kan komme i forbindelse med pensioneringen.

“Livsfasen efter arbejdslivet er en af de mest strukturløse perioder i de flestes liv. Vi er vant til at bevæge os fra børnehave, skole, uddannelse og så ud på arbejdsmarkedet, hvor der alle steder er en relativ klar retning for os. Lige pludselig bliver det helt op til os selv, hvordan vi vil fylde vores dagligdag med meningsfuldt indhold. Vi er alle forskellige, og der er så mange muligheder for at få en ny, interessant tilværelse, når man siger farvel til sit arbejdsliv. Men det kræver en indsats at få øje på mulighederne,” siger hun.

Skal arbejdet fortsætte?

Blot fordi man nærmer sig pensionsalderen, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at arbejdet skal lægges helt på hylden, siger Lars Larsen.

“Hvis man har et arbejde, der kan udføres, når man er oppe i alderen, og man virkelig gerne vil fortsætte med at arbejde lidt endnu, så skal man da forfølge det."

Lars Larsen anerkender dog, at det kan være en svær samtale at have med sin arbejdsplads, da der kan være mange fordomme forbundet med at have en medarbejder, der har en vis alder.

“Mange mennesker ville jo i princippet godt kunne arbejde op til de er 80 år, men mange steder begynder man hurtigt at tænke folk som uarbejdsdygtige i den alder," siger Lars Larsen.

Annegrethe Storm vil gerne fortsætte med at arbejde en seks-syv år endnu. Men samtidig vil hun gerne have, at det bliver på en anden måde.

Når Annegrethe Storm og hendes mand, Jan, ikke arbejder, bruger de tid med deres fem børnebørn Foto: Privatfoto

“Jeg synes, det er en svær balancegang, for jeg vil gerne fortsætte med at arbejde en del år endnu, men jeg kan også godt mærke, at mit energiniveau ikke er det samme, som det plejede at være, og at jeg også er begyndt at få andre prioriteringer, såsom børnebørnene,” siger hun.

Når Annegrethe Storm alligevel kigger mod pensionslivet allerede nu, følger hun et råd, Line Visti Andersson giver om at gøre det gradvist.

“Min erfaring er, at overgangen er lettere at håndtere, når man gradvist trapper ud af arbejdslivet og giver plads til andre aktiviteter og får opbygget sociale relationer udenfor arbejdspladsen,” siger Line Visti Andersson.

At kigge bagud og fremad

Når man så har fået planlagt sine sidste år på arbejdsmarkedet, står man med opgaven i at finde ud af, hvad al den frigivne tid skal bruges på. Det kan måske være let nok, hvis ens liv er fyldt op med venner og fritidsinteresser, man gerne vil bruge mere tid på – men hvordan griber man det an, hvis det ikke er tilfældet?

“Der er ikke noget, der ligger til højrebenet i forhold til, hvad jeg skulle give mig til,” siger Annegrethe Storm og tilføjer: “Jeg har aldrig været med i en sejlklub eller idrætsforening eller sådan noget. Og det kan også være svært at dedikere sig til noget nyt, når man stadig har et arbejde at passe.”

Et godt trick er, ifølge Line Visti Andersson, enten at kigge bagud eller fremad. Bagud vil sige, at man prøver at tænke over, om det var nogle interesser i fortiden, man af en eller anden årsag opgav, som man nu kunne tage op igen. At tænke fremad vil sige at overveje, om der er nogle drømme, man aldrig fik opfyldt eller nogle ting, man ville være stolt af at have gjort.

Ifølge Lars Larsen er det et meget positivt billede, der tegnes, når man kigger på ældres evner til at falde til i deres otium.

“Selvom nogle godt kan finde det udfordrende i starten, så er min erfaring fra data og samtaler med ældre, at det ender med at blive de bedste år i manges liv, hvor de har tid til at udleve deres største drømme,” siger Lars Larsen

Annegrethe Storm glæder sig til at blive klogere på alle overvejelserne, hun står overfor, og hun er også overbevist om, at hun og hendes mand nok skal finde en god løsning på det hele.

“Vi har hinanden og fem dejlige børnebørn, og bare fordi livet er formet ned i en form for hak lige nu, så betyder det jo ikke, at tingene ikke kan blive anderledes i fremtiden,” siger hun.