Det gøres ikke flottere og sjovere i dansk lyrik end hos Sten Kaalø

Man kan let blive kaldt både boomer og det, der er værre, hvis man anfægter, at man altid skal lytte til ungdommen, hvis man vil vide, hvad der rører sig i tiden. Ikke desto mindre er det et faktum, at den måske allerbedste del af dansk lyrik skrives af mænd omkring de 80 år med navne som Henrik Nordbrandt, Klaus Høeck og Peter Laugesen.