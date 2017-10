24 modne og modige kvinder taler ud om livet efter de 50 år

4 stjerner

Sidste år udgav journalisten Bo Østlund en bog om modne, kendte mænd. Nu følger så kvinderne i endnu en interessant interviewbog, hvor de gavmildt deler ud af livserfaringer

I bogbranchen ved man det godt. Det er kvinder i en vis alder, der køber bøger. De køber dem til sig selv, til deres veninder og til deres mænd. Og derfor kunne man godt forestille sig, at det netop er kvinder, der er skyld i, at Bo Østlunds bog om modne mænd har ligget lunt på bestsellerlisten det sidste år.

Og nu får kvinderne så selv en bog om den modne alder, om livet efter de 50 år, der også tidligere på sæsonen blev lagt under lup af Ritt Bjerregaard, Christine Antorini (S), Hanne-Vibeke Holst og Anne Linnet i ”Livsmodig”.

Som i bogen om de modne mænd, der tilsyneladende er senere ude end kvinderne, da de fortalte om livet efter de 60 år, mens kvinderne får lov at komme til orde 10 år tidligere, er der 24 stemmer på spil. Det er mange, og man kan godt ærgre sig over, at de i nogle tilfælde minder meget om hinanden. De er alle privilegerede, og hovedparten bevæger sig i det kreative lag, knap halvdelen som skuespillere og en god håndfuld inden for andre beslægtede fag, mens det politiske liv og erhvervslivet er mere sparsomt repræsenteret. Men fælles for dem er, at de er erfarne og gennem-interviewede kilder, der gavmildt deler ud.

Bo Østlund er en dreven journalist, der forstår at bruge sig selv og sin egen erfaring, uden at overtage scenen. Han er ikke bange for at stille de ubehagelige spørgsmål, der er med til at nuancere billedet af de ellers nok så kendte kvinder, hvis mundtøj han dog af og til lader løbe løbsk, ganske som han lader aldersvinklen glide til fordel for den faglige – og hvis man ikke i forvejen vidste noget om livet som skuespiller, så gør man det efter endt læsning.