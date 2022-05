Det kræver en spytklat og et frimærke. Og pludselig er din fortid forandret

Det er blevet populært at kende sin arv, og i mange år er interessen for slægtsforskning kun vokset blandt danskerne. Teknologien har gjort det billigere og mere tilgængeligt, og det betyder, at man i dag kan købe en dna-test hjemme foran computeren for under 500 kroner. Fra man finder pakken i postkassen, poder sig i mundhulen og sender prøven tilbage i en kuvert, så går der maksimum fire uger, før resultatet lander i indbakken.

Her skulle man efter sigende kunne se, hvor i verden ens forfædre stammer fra, hvilket vil vise sig som procentfordeling over ens etniske oprindelse. Samtidig, kan man matche med ukendte slægtninge, hvis de da også har fået foretaget en dna-test. Og voilá, så har man føjet en ny slægtning til stamtræet og måske løst en familiegåde eller to, som den almindelige slægtsforskning ikke har kunnet gøre alene.