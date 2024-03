Det kræver snart flere streamingtjenester at se Premier League

Hvis danske seere vil se den tidlige lørdagskamp i den bedste engelske fodboldrække, Premier League, fra næste sæson, vil det kræve et abonnement hos tjenesten Amazon Prime Video.

Selskabet bag har nemlig eksklusivt sikret sig rettighederne til netop den kamp. Det fortæller Martin Backlund, der er direktør for streamingtjenesten i Norden.

- Vi tilføjer den ugentlige kamp til det nuværende Prime-abonnement uden at hæve prisen på det, siger han.

Det betyder dog, at danske fodboldfans tvinges til at investere i mindst to streamingtjenester, hvis de vil have adgang til samtlige Premier League-kampe fra næste sæson.

Amazon Prime Video har indgået "en omfattende aftale" med Viaplay, der lige nu sidder på rettighederne til Premier League på det danske marked.

Viaplay, der befinder sig i en dyb økonomisk krise, har tidligere meldt ud, at man vil give afkald på nogle af sine sportsrettigheder i forsøget på at genoprette forretningen.

Ifølge direktør Martin Backlund har Amazon Prime Video kigget på det nordiske marked længe med den hensigt at investere i fodbold.

- Vi ved, at interessen er stor for Premier League (i Danmark, red.), så det her vil give høj værdi til de danske kunder, siger han.

Aftalen, der også gælder på det svenske marked, kommer til at gælde for 38 kampe per sæson i de næste fire år.

Adspurgt, om danske seere skal forvente, at Amazon Prime Video i fremtiden vil sikre sig yderligere rettigheder, siger Martin Backlund, at man for nu vil fokusere på denne ene kamp om lørdagen.

- For nu er vi spændte på at lancere dette. Det er en fireårig aftale, så vi vil have rettighederne i et godt stykke tid, hvilket er rart.

- Det gør, at kunderne ved, hvad de fortsat vil have adgang til gennem Prime, siger han.

Aftalen med Viaplay vil ud over fodbold også bringe en række tv-serier med sig. Det gælder blandt andet krimiserien "Den som dræber" og "Bullshit", som handler om krigen mellem danske rockergrupperinger i 1980'erne.

