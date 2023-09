Det Ny Teaters chef giver faklen videre efter 29 år på posten

Efter 29 år på posten går Niels-Bo Valbro onsdag af som teaterchef for Det Ny Teater i København.

Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Han giver faklen videre til Kasper Blicher Beknes, som lige nu er souschef på teatret.

Med sine 29 år som teaterchef er Niels-Bo Valbro den længst siddende teaterchef i nyere dansk teaterhistorie for et større teater, fremgår det af pressemeddelelsen.

Chefskiftet i Det Ny Teater har været aftalt i knap et år.

Kasper Blicher Beknes tiltræder stillingen onsdag den 13. september, samtidig med at Niels-Bo Valbro fratræder.

67-årige Niels-Bo Valbro havde oprindeligt planlagt at træde tilbage som teaterchef, da han fyldte 65 år. Han valgte dog at udskyde fratrædelsen på grund af coronapandemien, der gav store udfordringer for teatrene.

- Nu er tidspunktet kommet til et generationsskifte, og for mig at se er Kasper Blicher Beknes den rigtige til at føre teatret videre.

- Han forstår og respekterer teatrets ånd, han er en dygtig producent og erfaren leder på teatret, og han nyder stor respekt hos personalet, siger Niels-Bo Valbro i pressemeddelelsen.

Kasper Blicher Beknes glæder sig til sin nye rolle.

- Efter at have været ansat her i snart 30 år er jeg på en måde vokset sammen med Det Ny Teater. For mig er det et helt naturligt næste skridt at skulle lede teatret, siger han i pressemeddelelsen.

Han har været ansvarlig for repertoirevalget og planlægningen af den sæson, der begynder nu, fremgår det.

Niels-Bo Valbro har som producent haft ansvaret for knap 100 større og mindre teaterproduktioner af forskellige genrer.

Det Ny Teater har blandt andet opført forestillingerne: "The Phantom of the Opera", "Cats", "Beauty and the Beast", "Chicago", "My Fair Lady", "Flagermusen" og "The Sound of Music".

