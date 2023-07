Det nye sociale medie Threads har ti millioner brugere

Ti millioner brugere sluttede sig til det nye sociale medie Threads i de første timer efter lanceringen.

Det meddeler Mark Zuckerberg. Han lancerede natten til torsdag det sociale medie, som skal være en konkurrent til Twitter.

Med lanceringen forsøger Meta Platforms, som ejer Instagram og Facebook, at udnytte krisen omkring Twitter, som det seneste års tid har gennemgået store forandringer.

Det er sket, efter at det er blevet købt af mangemilliardæren Elon Musk.

Blandt de berømtheder, som var hurtige til at slutte sig til den nye medieplatform, var Kim Kardashian og Jennifer Lopez samt fremtrædende amerikanske politikere - deriblandt det demokratiske kongresmedlem Alexandria Ocasio-Corte.

- Lad os gøre dette. Velkommen til Threads, hed det i den første meddelelse fra Zuckerberg på app'en sammen med fire emojis.

Han udsendte derefter et velkendt meme af Spiderman i en konfrontation med Spiderman - en humoristisk henvisning til rivaliseringen med Musk og Twitter.

Analytikere har sagt, at forbindelsen mellem Threads og Instagram kan sikre det nye sociale medie både en indbygget brugerbase og et indbygget reklameapparat. Dette kan blive en stor udfordring for Twitter i en periode, hvor det er præget af krise.

Threads har lanceret en separat app, men brugere kan logge ind via deres Instagram-konto. Det kan potentielt gøre det til en let tilføjelse til eksisterende vaner hos Instagrams mere end to milliarder månedlige brugere.

- Investorerne kan ikke lade være med at blive lidt tændte ved udsigten til, at Meta har en "Twitter-Killer", siger Danni Hewson, som er ledende finansanalytiker i investeringsselskabet AJ Bell.

Musk, der er selverklæret ytringsfrihedsfundamentalist, sagde i forbindelse med opkøbet, at han ville forvandle Twitter til en slags offentlig samtaleplads og gøre op med det sociale medies "censur".

Siden har han fyret omkring 80 procent af Twitters medarbejdere og indført en række forskellige betalingsmodeller, som har splittet brugerbasen.

Men Threads kan rende ind i det problem, at brugere af Instagram, som primært er video- og fotoorienteret, ikke nødvendigvis er interesserede i at flytte over på en Twitter-klon, der er mere nyheds- og debatorienteret.

Det siger Jasmine Esbjerg, som er analytiker ved markedsanalysevirksomheden Insider Intelligence.

- Twitter bliver stadig for det meste brugt til at holde sig orienteret om nyhederne og ting, der sker ude i verden.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at de mest loyale Twitter-brugere, som går på Twitter for den slags kultur, vil hoppe over på Threads med det samme, siger hun.

Alligevel har Meta ifølge Jasmin Esbjerg den fordel, at det kun skal have en fjerdedel af dets Instagram-brugere over på Threads for at komme i nærheden af størrelsen på Twitters antal brugere.

Appen er endnu ikke udgivet i Europa, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Det er på grund af uvished om, hvorvidt appen er i overensstemmelse med EU-regler.

