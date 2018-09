Det siger de om DR's spareplan

- Det vil være umuligt for os at opretholde det tal, fordi der vil være markant færre tilbud.

Maria Rørbye Rønn, DR 's generaldirektør, om at DR i dag når 94 procent af befolkningen på en uge.

- Vi har valgt at prioritere frem for at køre en grønthøster igennem hele DR. Vi har valgt at friholde nogle områder: Kor og orkestre, tv- drama, indhold til små børn og dokumentar-området.

Maria Rørbye Rønn.

- Jeg synes, at satsningen på det digitale område er rigtig set. Det er den rigtige vej at gå. Men jeg er ked af de ting, der bliver skåret væk, og ansatte bliver hårdt ramt.

Henrik Friis Vilmar, fællestillidsmand for journalisterne i DR.

- Jeg er målløs, og det strider mod den public service-aftale, som er offentliggjort i dag.

Danmarks Idrætsforbunds direktør, Morten Mølholm Hansen, om besparelserne på DR Sporten.

- Så hvis vi bliver betroet regeringsmagten efter et valg, vil vi forsøge at gennemføre vores mediepolitiske prioriteringer.

Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen, slår fast, at partiet er parat til at ændre medieforliget.

- Det makværk skal vi have lavet om hurtigst muligt. Vi tør tage opgøret, det er nødvendigt, for det gælder vores demokrati.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, om den public service-kontrakt, der sætter rammerne for DR.

- Det endelige opgør med armslængdeprincippet.

Alternativets medieordfører, Rasmus Nordqvist, om public service-kontrakten.

- En arm hænger altid på en krop, så det er politikere, der udstikker mål, opgaver og økonomi.

Kulturminister Mette Bock (LA) afviser, at der er sket et brud på armslængdeprincippet.

- Jeg er glad for, at det er kommet på plads. Det er klart, at det er en kæmpe udfordring for Danmarks Radio, og det har jeg sådan set respekt for, at det ikke er en nem ting for en stor organisation at skulle slanke sig.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om fremlæggelsen af tirsdagens spareplan.

/ritzau/