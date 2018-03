Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev, vækker debat med sine nye, vilde idéer, som også er blevet lanceret her i påsken. Hvis man har det sjovt, er det nemmere at blive klogere, og det skal et museumsbesøg også afspejle, mener manden, der selv har erfaringer som professor og pelsjæger i ødemarken