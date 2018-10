Det smukke er det sande i livsbekræftende roman om menneskelighedens fortsatte eksistens

5 stjerner

Anne-Cathrine Riebnitzskys nye roman, ”Smaragdsliberen”, er både dystert virkelighedsnær og opløftende

Uforsonlighed, der bliver til terrorisme. Det er én side af Anne-Cathrine Riebnitzskys store, på en gang dystert virkelighedsnære og opløftende roman ”Smaragdsliberen”. En anden side er smuk medmenneskelighed, der trodser de stivnede frontdannelser, udtrykt gennem skildringen af det livslange venskab mellem en af hovedpersosnerne, den jødiske smaragdsliber Pierre Levy og den muslimske juveler Youssef.

Pierre er i gang med, hvad der skal blive hans livs mesterværk, slibningen af en smaragd af usædvenlige dimensioner. Med det arbejde vender han efter en nærdødsoplevelse tilbage til livet også med sin sjæl. I begyndelsen var han ulykkelig over at være vendt tilbage. Gensynet med det jordiske var et antiklimaks efter det glimt, han havde fået af en anden verden. Hinsides ”døden havde farverne en intensitet, han ikke troede mulig. Der var et sitrende liv ved lyset og luften og de berusende dufte”. Ved gensynet med sine vante omgivelser følte han, at han måtte lade sig nøje med ”en dårlig gengivelse”.

I begyndelsen af romanen glæder Pierres ven, juveleren, sig over synet af smykkerne, der stråler op fra fløjelsbakkerne. Dette smukke opfatter han som et udtryk for, at livet har en mening. Og videre vover han denne antagelse: ”Når en sådan skønhed kan findes her på jorden, så må den findes endnu mere i efterlivet.”

Pierre oplever i sin glæde over smaragden noget lignende: ”For første gang siden døden følte han en dyb taknemmelighed, der strakte sig fra den ene side af hans sorgfulde hjerte, tværs igennem og ud på den anden side.”