* Svenska Akademien - eller Det Svenske Akademi - blev grundlagt i 1786 af kong Gustaf III.

* Formålet var at arbejde for det svenske sprog. Det menes at være kongen selv, der formulerede vedtægterne, og kongen er akademiets "højeste beskytter".

* Akademiet har siden 1901 uddelt Nobelprisen i litteratur. Det uddeler også andre priser og stipendier. Arbejdet foregår i fortrolighed.

* Der må højst være 18 medlemmer. De vælges på livstid.

Kilder: TT, Politiken, svenskaakademien.se.

