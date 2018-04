DF: Voldsomt at skære en tredjedel af Radio24syv

Ifølge TV2 lægger regeringen op til at skære 33 procent af Radio24syv og spare på TV2's regioner.

Det bliver nogle lange forhandlinger.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, torsdag morgen forud for, at kulturminister Mette Bock (LA) præsenterer regeringens medieudspil.

Dele af udspillet, som TV2 kan fortælle om før offentliggørelsen, er nemlig meget langt fra DF's politik.

Blandt andet vil regeringen ifølge TV2 skære 33 procent af Radio24syvs budget.

- Det er meget voldsomt, siger Morten Marinus.

Regeringen skulle også være på vej med et forslag om at spare to procent årligt på TV2's regioner. Det er helt uacceptabelt, set med DF's øjne.

- DF går ind til de her forhandlinger med modsat fortegn. Vi vil styrke de lokale og regionale medier, siger Marinus.

/ritzau/