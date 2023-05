DI-direktør: Vi skal begrænse brug af mobiltelefoner i folkeskolen

Børn og unges brug af skærme er løbet løbsk og bør begrænses så hurtigt som muligt.

Sådan lyder det i et opråb fra Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, der har over 19.500 virksomheder som medlemmer.

Børn bør i stedet fra en tidlig alder trænes i, hvordan de undgår de faldgruber, der følger med den teknologiske udvikling, mener han.

- Lige nu er et ekstremt afgørende tidspunkt i historien. Det er lige nu, vi skal trykke på bremsen, før det kommer totalt ud af kontrol, siger Lars Sandahl Sørensen til Berlingske.

Han peger på, at sociale medier og mange apps og spil, som bliver anvendt af børn og unge, manipulerer og fastholder dem rent psykologisk.

Dansk Industri ønsker, at der skal indføres et nationalt stop for brugen af mobiltelefoner i folkeskolerne i landet, undtagen når det har relevans for undervisningen.

Børnene skal heller ikke kunne bruge tablets til at chatte via sociale medier.

DI vil også begrænse adgangen til sociale medier. Organisationen ønsker, at der skal være en regulering af indhold og algoritmer, som børn og unge møder på deres mobiltelefoner.

Endelig vil DI have "teknologiforståelse" på skoleskemaet. Det skal medføre, at børn og unge tidligt lærer om fordele og ulemper ved den teknologiske udvikling.

DI ønsker, at en gruppe eksperter skal rådgive om, hvordan de nye tiltag kan blive sat sammen og håndhævet.

Lars Sandahl Sørensen siger til Berlingske, at det er vigtigt at tage debatten nu og turde gøre noget, i stedet for at vente på regler fra for eksempel EU.

Også fordi problemstillingen risikerer at blive større meget hurtigt, fordi der sker fremskridt i udviklingen af kunstig intelligens.

DI-direktøren er klar over, at det vil være kontroversielt for mange at indføre et forbud mod mobiltelefoner på skolerne.

- Jo, det kan man godt sige – men hvad er prisen for at lade være? Vil vi bare blive ved med at se børn og unge være stressede og angste, fordi mange forældre synes, de skal være under konstant indflydelse fra skærme, siger han til Berlingske.

SVM-regeringen har i regeringsgrundlaget fra december sidste år som ambition at begrænse brugen af skærme på skolerne.

I januar sagde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) i et interview med Politiken, at regeringen i første omgang vil lade skolerne selv regulere brugen af mobiltelefoner.

Han afviste samtidig ikke, at et forbud kan komme på tale senere, hvis udviklingen går den forkerte vej.

- Så kan det være, at jeg bliver nødt til at gå over i Folketingssalen. At jeg ville føle det som mit ansvar at gå over i Folketingssalen og bede om et forbud, sagde Mattias Tesfaye dengang til Politiken.

