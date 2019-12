Dianas festkjole var ikke sællert ved London-auktion

En midnatsblå festkjole i fløjl, som prinsesse Diana havde på i en dans med John Travolta, var til salg.

En midnatsblå festkjole i fløjl, som prinsesse Diana havde på, da hun dansede med John Travolta ved en gallamiddag i Det Hvide Hus, kunne ikke sælges til den fastsatte mindstepris ved en auktion i London mandag.

To andre af Dianas kjoler blev dog solgt til priser, som var højere end de forventede.

Den berømte fløjlskjole fra Victor Edelstein var i en periode en af de mest genkendelige i Dianas garderobe. Den blev udbudt til salg som led i en modeauktion hos Kerry Taylor Auctions i London.

Der var en forventet pris på mellem 250.000 og 300.000 pund (mellem 1,8 og 2,7 millioner kroner). Men der kom ingen bud i dette prislag ved mandagens liveauktion.

Før auktionen havde auktionarius Kerry Taylor sagt til Reuters, at der var interesse for kjolen både i USA og i Storbritannien. Hun sagde, at kjolen tidligere var blevet købt i 2013 af en "romantisk gentleman, som ønskede at opmuntre sin kone".

Men efter at den senere hang i lang tid i en garderobe, vil parret gerne have den ud i offentligheden igen.

I et interview i sidste uge med Yahoo Entertainment sagde Travolta, at han var nervøs, da han gik ud på dansegulvet med Diana.

- Jeg tænkte, at jeg måtte trække på min læretid og vise, at jeg kunne føre hende, sagde stjernen fra filmene "Grease" og "Saturday Night Fever".

- Jeg vidste ikke på forhånd, at det var forventet, at jeg dansede med hende. Diana vidste ikke, at den daværende førstedame, Nancy Reagan, ikke havde fortalt, at det var planen, at jeg skulle være aftenens Prince Charming, siger Travolta.

Den ene af de to Diana-kjoler, som blev solgt, var en Katherine Cusack midnatsblå fløjls aftenkjole, som gik for 48.000 pund (omkring 426.000 kroner).

/ritzau/Reuters