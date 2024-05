Digter stiller et godt spørgsmål om klimakrisen. Men han skulle måske have brugt mere tid på at besvare det

Victor Boy Lindholm har skrevet en ny økodigtsamling, der griber fintfølende ud efter alt det, vi mister i kølvandet på den menneskeskabte natur- og klimakrise. Men måske glemmer han undervejs poesiens utopiske evne til at skabe nye sproglige forbindelser