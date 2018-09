Vedkommende barndomsfortællinger om alt fra skilsmisse til leverpostejmadder

4 stjerner

Der er megen smerte i antologi om barndomsfortællinger, men glæden findes også i en leverpostejmad

Stemninger og situationer står skarpt, med lange perspektiver. Man oplever mange eksempler på det i antologien ”Barndomsfortællinger”, hvor 15 personer, kendte såvel som ukendte, beretter om deres barndom. Ingen af dem præsenteres, og det savnes. For redaktionen står Lotte Ladegaard, der har skrevet nogle af fortællingerne – i betydningen ”erindringer” – på baggrund af interviews.

Vi begynder på Mors i 1930’erne. Ladegaard formidler Else Sørensens beretning om en hård og fattig landlig barndom uden meget tid til at være barn. Hver dag var en arbejdsdag. Moderen tog sig af børnene, mens den fjerne far kun var nær, når der skulle uddeles øretæver.

Til et ganske andet miljø kommer vi med afsnittet, hvor Ladegaard fortæller om sin egen barndom. Hun voksede i 1960’erne og 1970’erne op i et alkoholiseret velhaverhjem ved Odense. Det, der i erindringen står stærkest for hende, er ensomheden. ”Jeg mindes ikke, at jeg talte med andre om, hvor svært det var at være barn,” lyder det. Barndommen huskes i visse henseender nærmest som en krig. Hun indrømmer, at hun selv deltog i den. Sådan er krig: Den barske måde, man bliver behandlet på, genbruges i behandlingen af andre.

Et andet hjerteskærende barndomsglimt gives af Kim Fupz Aakeson. Moderens nye mand havde kaldt ham ind i stuen:

”Han havde åbnet en sodavand til mig. Jeg vidste, at der var noget galt, der var ikke sodavand på tirsdage uden grund. Han fortalte, at min far ville trække sig, at han ikke kunne overskue at se mig mere, han havde fået ny familie. Jeg var 11 år. Jeg kiggede og kiggede på den sodavand og vidste ikke, hvad jeg skulle sige, forstod ikke voksne og deres verden.”

En ligeledes skæbnetung situation indleder Bjarke Larsens bidrag. Året var 1959 – kort før han fyldte fem år. Hans mor var lige blevet enke og stod alene tilbage med fem børn, af hvilke det ældste var 15 år og det yngste knap otte måneder. Larsen mindes faderens død og konsekvenserne af den som ”den altafgørende begivenhed, der formede ikke bare min barndom, men på mange måder hele mit liv, og som mere end noget andet gjorde mig til den, jeg er i dag”.