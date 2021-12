Dirigent træffer nogle besynderlige valg

En kollega hævdede engang, at Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) var en jammerlig dirigent. Jeg gav ham vist ret, men nu er en boks med fire cd’er landet hos mig

En af mine kolleger på N. Zahles Skole var musiklærer Jørn Jørkov (1938-2014), der vandt ry som Danmarks første moderne kontratenor og desuden kunne spille adskillige forskellige instrumenter. Vi diskuterede ofte aktuelle pladeindspilninger, og hans vurderinger var skarpe, omend fremsat i et mildt tonefald. Han hævdede engang, at Nikolaus Harnoncourt (1929-2016) var en jammerlig dirigent. Jeg gav ham vist ret, men nu er en boks med fire cd’er landet hos mig: Harnoncourt dirigerer Chamber Orchestra of Europe i værker af Haydn, Beethoven, ­Mozart og Brahms.

Indtrykket er blandet. Harnoncourt træffer nogle besynderlige valg, når det gælder de tre wienerklassikere: Haydn bliver alt for bombastisk spillet, hos Mozart er der nogle forcerede tempoforskydninger – og Beethovens 5. og 7. symfoni findes bare i langt mere spændende fortolkninger, i denne sammenhæng må det være tilstrækkeligt at nævne Carlos Kleibers indspilning på DGG med Wienerfilharmonikerne. Til gengæld sker der spændende ting og sager i den sidste skive med Brahms: Både ”Tragisk Ouverture” i d-mol og symfoni nummer 4 i e-mol har den glød og intensitet, man forbinder med netop disse værker, og orkestret spiller forrygende.

Så i al korthed: Jammerlig var en urimelig hård vurdering, svingende er mere rimelig, bedømt ud fra denne udgivelse, den første på cd-version af disse optagelser.

