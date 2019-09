Diskotek politianmeldt: Lokkede teenagere med drinks og shots

Det er ulovligt at omtale alkohol i reklamer målrettet unge under 18 år, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

Diskoteket The Gap Aalborg er blevet meldt til politiet, fordi det 13 gange har målrettet reklamer med alkohol til gymnasieelever og dermed unge under 18 år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden, der står bag anmeldelsen.

Diskoteket har blandt andet forsøgt at fange de unges opmærksomhed i opslag på Facebook.

- The Gap præsenterer – frie sjusser og shots fra 23.00-00.00. For Dronninglund, Brønderslev Fjerritslev Gymnasium. Book dit bord nu, fremgår det af et Facebook-opslag fra The Gap.

Det er ulovligt at omtale alkohol i reklamer målrettet unge under 18 år.

Når diskoteket reklamerer for gymnasieelever, hvor cirka halvdelen er under 18 år, er det i strid med loven, lyder det fra forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Ifølge markedsføringsloven må virksomheder ikke reklamere med alkohol overfor unge under 18 år. Hensigten med forbuddet er at beskytte de unge.

- Når vi vurderer, at diskoteker eller andre retter reklamer med alkohol mod gymnasieelever – hvor mindst halvdelen er under 18 år – politianmelder vi, siger hun i en pressemeddelelse.

The Gap Aalborg ligger i Jomfru Ane Gade, der er et festområde med mange barer og diskoteker. The Gap har desuden et diskotek i Nykøbing Falster.

Politianmeldelsen mod The Gap følger i slipstrømmen på otte tidligere anmeldelser i år, hvor diskoteker ifølge Forbrugerombudsmanden har brudt loven om markedsføring af alkohol.

Det er Alkoholreklamenævnet, som har klaget til Forbrugerombudsmanden over The Gap Aalborgs markedsføring.

/ritzau/