Disney vil slå ned på deling af kodeord på streamingtjeneste

Hvis streamingtjenesten Disney+ skal være en forretning i vækst, skal der slås ned på delingen af kodeord.

Sådan lyder det fra Disneys topchef, Bob Iger, i et interview på den amerikanske nyhedskanal CNBC.

Her nævner Bob Iger flere tiltag, der skal give flere kunder i butikken og sikre vækst hos streamingplatformen.

Et af tiltagene er at få folk til at stoppe med at dele deres kodeord til Disney+ med folk uden for deres husstand.

- I juni kommer vi med vores første egentlige udfald mod deling af kodeord. Det vil være i nogle få lande og markeder til at starte med, men så vil der være en fuld udrulning i september, siger Bob Iger.

Han kommer ikke nærmere ind på, hvilke lande og områder der i første omgang er tale om.

Han går heller ikke i detaljer med, hvordan der konkret skal slås ned på delingen af kodeord.

Meldingen fra Disney kommer, efter at konkurrenten Netflix i 2023 besluttede sig for at sætte ind over for brugere, der deler én konto mellem flere husstande.

Tiltaget har tilsyneladende givet pote for Netflix, som i 2023 havde en tilgang på knap 30 millioner brugere på trods af prisstigninger.

I januar 2024 havde streamingtjenesten i alt 260 millioner abonnenter på verdensplan.

På det tidspunkt havde Disney+ omkring 150 millioner betalende brugere.

Disney-chefen Bob Iger siger ikke noget om, hvorvidt det nye tiltag er inspireret af Netflix.

Han roser dog streaminggiganten.

- Netflix er guldstandarden inden for streaming. De har gjort et fænomenalt stykke arbejde i flere forskellige retninger. Jeg har stor respekt for det, de har opnået.

- Hvis vi kan opnå, hvad de har opnået, vil det være storartet, siger Bob Iger.

Han fortæller videre, at der blandt andet skal skæres ned på markedsføring af Disney+.

Desuden skal der laves forbedringer af den algoritme, der kommer med forslag til film og serier baseret på, hvad brugeren har set på platformen.

/ritzau/