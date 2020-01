Disneyland i Shanghai lukker af frygt for nyt virus

Forlystelsesparken lukker midlertidigt af hensyn til de ansattes og gæsternes sikkerhed og sundhed.

Som følge af det dødelige coronavirus lukker Disneyland i den kinesiske storby Shanghai midlertidigt.

Det oplyser forlystelsesparken fredag.

Beslutningen er truffet "for at forebygge og bekæmpe sygdomsudbruddet og for at sikre de ansattes og gæsternes sundhed og sikkerhed".

Det skriver Shanghai Disney Resort på sin hjemmeside.

- Vi vil fortsætte med at overvåge situationen nøje og være i tæt kontakt med den lokale regering.

Det vides endnu ikke, hvornår parken åbner igen.

- Vi vil annoncere genåbningsdatoen, når den er bekræftet, skriver Shanghai Disney Resort.

Hidtil er 25 personer i Kina bekræftet døde efter at være blevet smittet med det nye coronavirus.

Samtidig er antallet af smittede personer i landet steget til 830.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Langt størstedelen af smittetilfældene er fundet i millionbyen Wuhan, der ligger i hjertet af Kina. Udspringet af virusset er formentlig et marked i byen.

/ritzau/