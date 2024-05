Disneys streamingtjenester er tæt på at gå i nul

Disney har længe arbejdet på at gøre streaming af tv-indhold til en profitabel forretning, og nu er underholdningskoncernen nået skridt et skridt nærmere.

Det viser regnskabet for andet kvartal i det forskudte regnskabsår 2023/24, som er offentliggjort tirsdag.

Her fremgår det, at tjenesterne Disney+ og Hulu tilsammen gav et overskud på 47 millioner dollar i kvartalet.

Sportstjenesten ESPN+ trækker dog det samlede streamingresultat ned, så det ender på minus 18 millioner dollar.

Der er dog trods alt tale om en markant fremgang i forhold til samme kvartal sidste år, hvor streamingunderskuddet udgjorde 659 millioner dollar.

Fremgangen bunder blandt andet i, at antallet af abonnenter på Disney+, der også er tilgængelig i Danmark, steg fra 111 millioner til knap 118 millioner.

- Vi på vej mod at gøre vores streamingtjeneste rentabel i fjerde kvartal, lyder det fra administrerende direktør Bob Iger i en kommentar til regnskabet.

Selv om streaming fortsat er en underskudsforretning, så har de andre forretningsben i koncernen sørget for at trække det samlede resultat op.

Det lykkedes blandt andet for Disneys forlystelsesparker at opnå et overskud på 2,3 milliarder dollar i kvartalet.

