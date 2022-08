Disse eksistentielle noveller er blandt årets helt store læseoplevelser

Det virker på mange måder oplagt, at Pernille Abd-El Dayem (født 1985) med sin tredje udgivelse nu kaster sig over novellegenren. I hvert fald var de to foregående virkelig fremragende bøger, kortromanen "Inden for revet" (2015) og den lidt længere roman "June" (2018), kendetegnet ved i høj grad at nedtone de store handlingsforløb til fordel for små koncentrerede scener og poetiske tableauer, der også – og måske endnu bedre – kunne gøre sig godt i kortere formater.

Paradoksalt nok har Abd-El Dayem i "Omsorgsdage", som den nye novellesamling hedder, faktisk skruet op for fortælleevnen og styrket de enkelte sceners og karakterers hængselsled og dermed lagt en, viser det sig, klædelig alen til forfatterskabet, hvor man heldigvis stadig genfinder det uforlignelige talent for at fremkalde og fremstille tilværelsen i en præcis sanselig og rytmisk prosa.