Distortion fylder 25 - fra undergrundsfest til familiefestival

Der skal både være plads til festglade unge, beboerne i byen og børnefamilier, når Distortion i år løber af stablen fra onsdag til søndag.

Det fortæller Thomas Fleurquin, der er stifter og kreativ leder af Distortion.

- Jeg håber, at de unge kan få lov til at være unge og vilde og kaste rundt med arme og ben i vores musikzoner, og så håber jeg, at vi kan hjælpe de voksne københavnere med at sætte pris på byen og den gode stemning i gaderne, siger han.

Gadefestivalen blev afholdt første gang i 1998, og der er sket meget siden da.

Artiklen fortsætter under annoncen

De første mange år lå publikumstallet på et par tusind, og Thomas Fleurquin beskriver det som en avantgarde undergrundsfestival for de kreative miljøer.

Sådan fortsatte det indtil 2007.

- Så fik vi nogle gyldne år, hvor vi både var unge, sjove, kreative og uskyldige. Men vi voksede og voksede. Det var nok i perioden 2008-2013, forklarer han.

Ifølge politiet deltog over 100.000 mennesker i 2015 om dagen i Distortion. Og med større publikumstilstrømning fulgte også flere problemer.

- Det var uhåndterligt - både logistisk, sikkerhedsmæssigt og også stemningsmæssigt. Der var simpelthen for hård og vild stemning til gadefesterne, siger Thomas Fleurquin.

Efter at festivalen måtte holde to års coronapause, vendte den i 2022 tilbage med nye tiltag, som man holder fast i ved dette års Distortion.

Artiklen fortsætter under annoncen

I stedet for gratis koncerter, der skabte en vild gadefest, blev de store koncerter i stedet afholdt på store scener i aflukkede betalingsområder kaldet Distortion X.

Det havde man ifølge Thomas Fleurquin gode erfaringer med, og det kom blandt andet til udtryk ved væsentligt færre klager fra beboere.

Foruden kontrol over koncerterne har Distortion også haft fokus på at skabe en mere beboer- og familievenlig gadefest.

Her er der initiativer som en BørneDistortion i Enghaveparken, dansefestival med lokale danseskoler på Enghave Plads og et stort kunstfyrværkeri på Refshaleøen.

- Det er noget, som vi tror, virkelig egner sig til voksne, beboere og børnefamilier, og som kan skabe en rigtig god byfest, siger Thomas Fleurquin.

/ritzau/