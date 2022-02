'Djævlens håndskrift' er afkodet: Amatører løser 160 år gammel Charles Dickens-gåde

Efter at forskere og litterater i over 150 år forgæves har brudt hovederne for at forsøge at afkode de mystiske tegn og symboler i et dokument skrevet af den engelske forfatter Charles Dickens (1812-1870) i hans selvopfundne ”devil's handwriting” (djævlens håndskrift), er der nu endelig sket et gennembrud i sagen.