Fotograf: Døden bliver et billede på livet

Fotograf Klaus Bo er aktuel med en udstilling med billeder af døderitualer fra verdens kulturer og religioner. Døden er vigtig for vores egen forståelse af livet, mener han

Nene Nomo fra Ghana var en velhavende og respekteret hønsefarmer. Derfor blev han begravet i en kiste formet som en høne med en pris på 4000 kroner. Og hans begravelse, som i Ghana kaldes for en ”fejring af livet” blev annonceret med plakater rundt i byen, fortæller Klaus Bo, mens han står foran billedet af den farverige kiste, der bliver sænket ned i jorden.

Billedet er et af de motiver af døderitualer, som den danske fotograf har taget på sine mange rejser gennem de seneste syv år. Og det er et af de 22 billeder, som man nu kan opleve på udstillingen ”Dead and Alive” hos Landsforeningen Liv&Død på Nikolaj Plads i indre København. Fra udstillingen er der udsigt til den tidligere Nikolaj Kirke, som i dag er en kunsthal. Men de fleste af de begravelsesritualer, der er udstillet, foregår langtfra efter de kendte, kirkelige traditioner. På Grønland bliver kisterne for eksempel ikke sænket ned i jorden på grund af permafrosten, men sat på jorden med cement omkring og plasticblomster på toppen, siger han.

Klaus Bo fik idéen til udstillingen efter at have fotograferet en muslimsk begravelse i Danmark. Da han havde grublet over idéen i nogle år, besluttede han sig for at fotografere døderitualer med målet om at aftabuisere døden. Og de ærlige billeder gemmer hverken døden væk eller formilder den ved at kalde det at sove ind. For her er døde mennesker fotograferet uden omsvøb. Hvilket virkelig gør sig gældende, da Klaus Bo viser et opsigtsvækkende billede af en indonesisk mand med armen om sin afdøde kone. I Indonesien er det et ritual, at man hvert år graver de døde op, giver dem nyt tøj på og tager billeder med dem, forklarer han afslappet. På trods af at motivet nok ville få de fleste til at spærre øjnene op, har han selv fået et meget naturligt forhold til døden.