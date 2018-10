Anne-Cathrine Riebnitzsky: Døden er det sidste store eventyr

Anne-Cathrine Riebnitzsky udsendte i denne uge romanen ”Smaragdsliberen”, der både handler om at finde samklang med andre mennesker og om døden. ”Jeg har en dyb tro på, at Gud er med mig, selv ind i døden,” siger forfatteren

Frygtløst hopper forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky uopfordret op på taggelænderet på toppen af Gutenberghus, mens hendes forlagsfolk ser måbende på.

”Er det ikke farligt? Vi må mindst være på 7. etage,” siger fotografen, der ser ud til at blive svimmel ved bare at kigge ind i kameraet.

”Du taler til en kvinde, der har 250 faldskærmsudspring bag sig. Og der er altså højst et par meter ned til næste afsats,” siger den erfarne forfatter og giver slip med den ene hånd for at køre en hånd igennem de krøllede lokker, inden hun smiler afslappet.

Anne-Cathrine Riebnitzsky har heller ikke kun kastet sig ud fra det ene fly efter det andet, men også været udsendt til Afghanistan som sprog-officer, ligesom hun er medlem af Kvindelige Eventyreres Klub og har rejst rundt til så mange farlige steder i verden, at hun ved, hvad hun skriver om, når hun lader en af sine hovedpersoner i sin nye roman ”Smaragdsliberen” blive bortført af ISIS i en georgisk ørken, så sandet og støvet står op af bogsiderne, for Anne-Cathrine Riebnitzsky kan skrive, så man nærmest kan smage sætningerne.

”Smaragdsliberen” begyndte også med en sanselig sætning i hendes hoved: ”Himlen er mørk af sne”. For sådan så himlen ud, da hun for et par år siden stod i sit daværende køkken i Varde og kiggede ud i vintermørket, mens sneen væltede ned udenfor. Men selvom romanen endte med at begynde et andet sted, handler den alligevel om, hvad der sker, når alt bliver sort, og en himmel – måske – åbner sig. For på første side dør den jødiske ædelstenssliber Pierre Levi, men han vender mirakuløst tilbage til livet med en oplevelse af, at livet ikke slutter, når det ender.

”Bortset fra verdensrummet og dele af Sydpolen og Nordpolen er døden det sidste uudforskede sted, der findes. Det er ubetrådt land, og derfor er det spændende at skrive om. Ingen ved jo helt, hvad der sker, når vi dør. Men for nogle år siden strandede jeg i en amerikansk lufthavn et helt døgn på vej hjem fra Sydamerika, så jeg købte en bog om nærdødsoplevelser for at have noget at læse. Og den blev jeg så optaget af, at jeg fik lyst til selv at udforske døden i romanform,” siger Anne-Cathrine Riebnitzsky, der siden har stavet sig igennem stakkevis af bøger om nærdødsoplevelser, som hun også baserer sin fortælling om Pierre Levi på.

Pierres nærdødsoplevelse er ikke det eneste glimt af himlen i romanen, for hans ellers ateistiske datter Zara har også en religiøs oplevelse, hvor Gud kommer hende i møde og siger ”Du skal ikke være bange”, efter hun altså ellers lige er blevet bortført af islamister i Georgien. Men Guds stemme beroliger hende, og den form for fred har den danske forfatter også selv fundet i troen.

”Det kan virke privat at tale om sine egne religiøse oplevelser. Men jeg har da selv haft mine, og det er dybest set også grunden til, at jeg hverken er bange for at hoppe op på et gelænder eller tage til Afghanistan. For jeg har en dyb tro på, at Gud er med mig, selv ind i døden. Og jeg følges også med Gud hver dag, hvor jeg hele tiden finder tid til bøn. Det er også sådan, jeg begynder dagen, inden jeg sætter mig til at skrive. Og jeg opfatter det også som mit kald at skrive,” siger hun uden at blinke, men tilføjer så, at den slags heldigvis er blevet nemmere at tale om de sidste år, hvor den ene kunstner efter den anden springer ud af skabet for at bekende sin kristne tro.

”Men det er stadig nemmere at tale om sin tro i Jylland. Jo tættere på København K man kommer, jo sværere bliver det at tale om sin tro, medmindre man er muslim, for det må man underligt nok gerne være i de såkaldt kulturelle kredse. Men det er noget pjat at være så forskrækket over kristendommen, for et samfund bliver først rigtigt usundt, når et folk mister troen. For hvis man mister troen på Gud, mister man også fornemmelsen for godt og ondt. Det så jeg selv, da jeg boede i Rusland, hvor kirken nu har fået et comeback. Men under Sovjetunionen gik det jo galt, da man prøvede at lave et lige samfund uden Gud. Resultatet blev et gennemkorrupt land med stor forskel på rig og fattig og et svulmende stort system, som tog ansvaret fra den enkelte. Det kan man stadig se helt ned i den russiske grammatik, der er fyldt med passiver.”