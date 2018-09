Dødssynder fra en dansk virkelighed

4 stjerner

Samtalebog med en politiefterforsker og retsmediciner er både interessant og spændende

Selvom undertitlen er ”Retsmedicineren og efterforskeren om hvorfor ondskab findes i os alle”, så giver bogen med titlen ”De syv dødssynder” ikke noget entydigt svar på undertitlens spørgsmål, og det er måske ikke særlig overraskende. Det er en ordentlig mundfuld at skulle forholde sig til, og selvom retsmedicineren og – især – efterforskeren indimellem forsøger at forholde sig til begrebet ”det onde”, så når de aldrig helt i dybden med emnet, og det er måske heller ikke hensigten.

Den nu pensionerede efterforsker Bent Isager-Nielsen har gennem sin karriere ændret opfattelse. Han tror i dag, at nogle mennesker er født onde. Før mente han, at nogle mennesker gjorde onde ting, fordi de selv havde været udsat for onde ting. Men farlighed og ondskab findes i mennesker, også i nogle af dem, der ikke er sindssyge, som er godt begavede og har haft en god og tryg barndom.

Når man læser om nogle af de sager, han har efterforsket, er det forståeligt nok, og som læser er man – uden at have fuld indsigt i sagerne og uden at være ekspert – tilbøjelig til at give ham ret.

Det er journalisten og forfatteren Stine Bolther, der har sat sig sammen med retsmedicineren Hans Petter Hougen og efterforskeren Bent Isager-Nielsen og ladet de to eksperter tale om deres liv, deres arbejde og deres erfaringer. For Hougens vedkommende er der tale om 30 års erfaring i retsmedicin både fra ind- og udland. Han var statsobducent indtil 2017 og er i dag professor i retsmedicin ved retsmedicinsk institut på Københavns Universitet. Isager-Nielsen blev pensioneret fra politiet i år og var i en årrække chef for Rejseholdet i Rigspolitiet.