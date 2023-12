Dørhåndtag på Teslas hypede Cybertruck vækker forundring

Tesla længe ventede Cybertruck, elbilproducentens svar på den amerikanske pickup, er endelig på gaden. I hvert fald i USA.

Men blot kort tid efter, at de første biler blev leveret i sidste uge, er flere forbrugere begyndt at undre sig over udformningen af de nye biler.

Særligt dørhåndtagene på Cybertruck - eller manglen på selvsamme - skaber forvirring. Det skriver mediet Business Insider.

I stedet for et traditionelt dørhåndtag, har bilen en lille knap på kanten af vinduet - nærmere præcist på B-søjlen.

Det er den lodrette søjle, der adskiller den forreste og bagerste dør på en bil.

Under den storstilede lancering af Cybertruck i sidste uge, måtte Elon Musk, Teslas administrerende direktør og stifter, endda selv demonstrere over for de fremmødte, hvordan man rent faktisk kommer ind i bilen.

- Du trykker bare på knappen her, lød det fra Musk til en forvirret ny ejer ifølge Business Insider.

Teknologien har desuden fået kritik fra flere, der er bekymrede for, om knappen overhovedet vil fungere ved lave temperaturer eller i snevejr.

Det er ikke første gang, at Musk og Tesla har udstyret nye modeller med teknologi, der har delt vandene.

Og det er måske ikke så mærkeligt endda.

I Walter Isaacsons nyligt udgivne biografi om Musk skriver forfatteren, at den enigmatiske forretningsmands filosofiske dogme er "Delete, delete, delete". Med andre ord: "Slet, slet, slet".

Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at et element såsom blinklysstangen i Teslas nyere biler også er blevet erstattet af en knap.

Andre af Teslas modeller er også udstyret med højteknologiske dørhåndtag, hvilket netop har fået kritik for ikke at fungere optimalt ved lavere temperaturer.

Kun et begrænset antal af de mindst én million forudbestilte Cybertrucks er indtil videre blevet leveret.

Startprisen i USA er desuden steget voldsomt siden Cybertrucks offentliggørelse i 2019 - fra 39.900 dollar til 60.990 dollar. I danske kroner er prisen dermed steget fra omkring 274.000 til 420.000.

