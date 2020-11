Dokumentarist og dansk reality-tv's far Poul Martinsen er død

Poul Martinsen, der især var kendt for tv-eksperimenter af den menneskelige psyke, er død. Han blev 86 år.

Dokumentarist, forfatter, psykolog og journalist Poul Martinsen er død. Han sov stille ind den 12. november i en alder af 86 år.

Det oplyser hans søn Peter Martinsen i en mail til Ritzau.

Poul Martinsen har gennem tiden inspireret og oplyst mange med sine ofte grænsesøgende programmer og projekter.

Og han har provokeret mindst lige så mange.

Poul Martinsen er måske især kendt for flere tv-eksperimenter, hvor den menneskelige psyke blev testet og udfordret.

Blandt hans opsigtsvækkende produkter er "Lydighedens dilemma" fra 1978.

Programserien foregik i et forsøgslokale, hvor almindelige mennesker skulle give stadig kraftigere elektriske stød til en testperson, hvis personen svarede forkert på nogle opgaver.

Testpersonen var imidlertid en skuespiller, der slet ikke fik stød, selv om han skreg højere og højere.

Eksperimentet skulle vise, hvordan normalt fungerende personer er i stand til at udøve tortur mod andre, hvis de får instrukser fra en autoritet.

Udsendelserne forargede mange, der udtrykte bekymring for etikken og de psykiske konsekvenser for deltagerne, der blev presset til - troede de - at påføre testpersonerne smerte.

Et andet skelsættende program var "Broen" fra 1969, hvor en gruppe rockere og en gruppe hippier blev placeret på en øde ø.

Sammen skulle de umage grupper bygge en bro ind til fastlandet.

Programmet har fået flere til at påpege, at Poul Martinsen lavede reality-tv, længe før genren blev mainstream i Danmark.

Ved siden af de danske tv-produktioner har Poul Martinsen lavet en række udenlandske programmer, som har vundet flere internationale priser. Blandt andet om Afrika.

Han har også udgivet bogen "Hypnosemorderen", der handlede om Palle Hardrup, der i 1951 dræbte to bankansatte i forbindelse med et mislykket bankrøveri på Nørrebro i København.

Hardrup hævdede, at han begik mordene efter at være blevet hypnotiseret af en tidligere medfange.

