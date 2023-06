Dommer blokerer for forbud mod dragshows i Tennessee

En distriktsdommer i USA har blokeret for en lov, der forbyder dragshows i offentligheden i delstaten Tennessee.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt Rolling Stone og The Telegraph.

Loven blev vedtaget i marts, efter at Tennessees republikanske guvernør, Bill Lee, underskrev den.

Forinden havde et flertal i statens senat stemt for forbuddet.

Loven skulle være trådt i kraft 1. april i år, men det skete aldrig.

Dagen før valgte distriktsdommeren Thomas Parker at blokere for loven midlertidigt.

Dengang lød hans begrundelse, at forbuddet var for "vag og alt for bred" i den måde, som den begrænser ytringsfriheden.

I en 70 sider lang kendelse lød det sen fredag lokaltid fra dommeren, slås den afgørelse fast.

I kendelsen står der blandt andet, at loven er forfatningsstridig. Derudover vurderes det, at den opfordrer til "diskriminerende håndhævelse".

