Dommer i Hongkong afviser forsøg på at forbyde protestsang

En dommer i Hongkong har fredag afvist regeringens forsøg på at få forbudt protestsangen "Længe leve Hongkong".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dommerens forklaring er, at et eventuelt forbud ville risikere at underminere ytringsfriheden og have "uhyggelige konsekvenser".

Hongkongs regering bad i juni om, at sangen skulle forbydes fra at blive udbredt eller fremført i situationer, hvor "formålet er at tilskynde andre til at opfordre til løsrivelse eller til at gøre oprør".

Regeringens forespørgsel kom, efter at sangen fejlagtigt var blevet afspillet ved en række internationale sportsbegivenheder.

Hongkong, der er et kinesisk territorie, har ikke nogen officiel nationalsang. I stedet bruges sædvanligvis Kinas nationalsang, "De frivilliges march".

Protestsangen "Længe leve Hongkong" blev sunget vidt og bredt under de flere måneder lange demonstrationer i Hongkong i 2019.

Dommer Anthony Chan har fredag afvist et forbud i en skriftlig afgørelse.

- Domstolen har anerkendt retten til at udøve ytringsfriheden i forbindelse med afgørelsen af sagen, skriver han og tilføjer:

- Det er på ingen måde urealistisk at forestille sig, at helt uskyldige mennesker ville distancere sig selv fra, hvad der meget vel kan være lovlige handlinger, der involverer sangen, af frygt for at overtræde forbuddet.

Anthony Chan er en del af en gruppe af jurister, der er valgt af regeringen til at håndtere sikkerhedsspørgsmål. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hongkong blev overdraget til Kina i 1997 fra Storbritannien. Aftalen kræver, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina.

Kina har de seneste år gradvist dog øget sin indflydelse i Hongkong.

Blandt andet bruges en ny sikkerhedslov ifølge demokratiaktivister og flere vestlige regeringer til at lukke munden på Kina-kritiske hongkongere.

/ritzau/